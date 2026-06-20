◇パ・リーグ日本ハム７―10ソフトバンク（2026年6月20日エスコンF）日本ハム・新庄剛志監督（54）が、試合後にソフトバンク・小久保裕紀監督（54）に対してグラウンド上で激しく意見する珍しい場面があった。新庄監督はレイエスの件か？と報道陣に問われ、「なんで知ってるの？まあ誤解があったからね。そんなことを。卑怯な真似して勝つ気もないし、勝ちたくもない。そういうことしてないと。伝えといてくれとは言いま