きょう、6月20日は「世界難民の日」です。紛争地から遠く離れた日本では、難民問題を身近に感じる機会は多くありません。都内の高校で映画を観て難民について考える「特別授業」が行われました。「トルコとの国境に近いところです、激戦地のひとつです」都立高校で行われたのは、難民についての「特別授業」。取り上げられたのは、2011年に始まったシリア内戦。当時のアサド政権と反体制派による衝突は10年以上に及び、1000万人以