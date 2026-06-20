国民的人気を誇る俳優として知られる木村拓哉さんが、ソロアーティストとしても存在感を放っています。木村さんは、2026年5月にエイベックス・ミュージック・クリエイティヴ内に新設されたプライベートレーベル「C&C STAGE（シーアンドシーステージ）」へ移籍しました。このレーベルは、木村さんが音楽を中心とした新たなエンターテインメントの創出を目的として設立されたものです。「C&C STAGE」への移籍が発表された後