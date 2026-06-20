厚生労働省「2024（令和6）年 国民生活基礎調査」によると、65歳以上で一人暮らしをしている人は全体の約32.7％にのぼります。長年住み慣れた家でも、高齢になると、思わぬリスクが潜んでいるものです。家の使い方には、その人のお金への向き合い方がそのまま表れます。ここでは、一生貧乏になりやすい人と、豊かに暮らす人の「家の使い方」の違いを、高齢者の一人暮らしに潜むリスクとあわせて解説します。高齢者の一人暮らしに潜