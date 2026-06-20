就職活動では、自己PRや志望動機だけでなく、マナーや立ち居振る舞いまで徹底して注意する人は多いでしょう。「正しい自分」を演じるべきなのか、それとも「素直な自分」を見せるべきなのかという悩みを抱えてしまうものです。吉谷光平さんの作品『怖そうな課長が就活生にひとこと言う話』は、そんな就活生の不安に寄り添うメッセージが描かれています。【漫画】「怖そうな課長が就活生にひとこと言う話」（全編を読む）物語は、主