いまや「便利グッズと言えば100円ショップ」という時代。ダイソーやセリア、キャンドゥなど各100円ショップで入手でき、ロングセラーとなっている便利グッズが、今回ご紹介する「ネギカッター」です。今回は「ネギカッター」を白髪ネギを作るとき以外に使う、いわゆる「じゃない使い方」をご紹介します。100均のロングセラー「ネギカッター」とは？先端には7本の細長い刃があり、白髪ネギを簡単に作ることができる便利グッズです。