『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。今回はABEMAの人気アナウンサー・瀧山あかね（たきやま・あかね）さんのインタビューの前編。瀧山さんは、2011年にNMB48の第二期オーディションで合格、5月から研究生として活動を開始。学業を優先して同年12月に卒業すると、幼い頃からの夢であったアナウンサーの道へ邁進。2