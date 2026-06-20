大谷が第2子誕生を報告、デコピンとの写真も公開深夜0時過ぎでもド軍メディアは気を抜かない……ドジャースの大谷翔平投手が19日（日本時間20日）、自身のインスタグラムを更新し、真美子夫人との間に第2子が誕生したことを報告した。この超ビッグニュースに地元メディアは即座に反応。真夜中にもかかわらず祝福の嵐が巻き起こった。大谷はSNSで、生まれたばかりの第2子の愛らしい足の写真や、愛犬「デコピン」の写真を公開。