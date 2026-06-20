グローバルボーイズグループJO1とサンリオが共同開発したキャラクター“JOCHUM”とのコラボレーションキャンペーン「〜寝て起きて食べて極楽湯〜」が、7月9日（木）〜8月4日（火）の期間、極楽湯・RAKU SPAグループ21店舗で開催される。【写真】コンサートでも使えそう！かわいいコラボグッズ一覧■かわいいJOCHUMたちに癒やされる今回開催される「〜寝て起きて食べて極楽湯〜」は、お風呂を満喫しているJOCHUMたちに癒やさ