特殊詐欺の被害を未然に防いだとして、信用金庫の職員に警察から感謝状が贈られました。この職員が感謝状を受け取るのは３回目だということです。 富岡警察署で蛭川斉署長から感謝状を贈られたのは、しののめ信用金庫下仁田支店の神宮久美子支店長代理です。 神宮さんは今月３日、６０代の男性が電話をしながらＡＴＭを操作していたため、詐欺を疑って声をかけたということです。通話が国際電話だと気づいた神宮さんは、電話を