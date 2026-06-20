前橋市内で動物愛護に関する講演会が開かれ、俳優の杉本彩さんがペットがしあわせに暮らせる地域社会について持論を展開しました。 この講演会は今年４月に前橋市が開設した動物愛護管理センター「まえばしっぽ」のＰＲと動物愛護について知ってもらうことを目的に今回、初めて開かれました。講師は、１０年以上にわたり、動物愛護の活動を行っている俳優の杉本彩さんがつとめ「人と動物が共にしあわせに暮らす社会へ」と