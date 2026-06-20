前橋市出身のイラストレーターによる子ども向けのワークショップが開かれ、子どもたちは、スケッチを通して地元・前橋の新たな魅力を発見しました。 このワークショップは、子どもたちに表現する体験を通じて地元・前橋への理解や愛着を育んでもらおうと、市が初めて実施したものです。今回は、小学４年生から中学１年生までの１９人とその保護者が参加しました。 講師は、前橋市出身のイラストレ