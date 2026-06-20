インターハイ県予選のバレーボールは、２０日、男女の決勝戦が高崎市で行われました。 男子は、２年ぶりの決勝進出の高崎と５年連続の前橋商業の対戦です。 第１セット、高崎は、エース兒玉にボールを集め、試合を優位に進めます。一方、前橋商業は１０対１３の場面から金田の４連続ポイントで逆転に成功します。しかし、すぐさま高崎が兒玉の連続スパイクで再度逆転に成功します。この後、両チ