伊勢崎市の河川敷に知人関係にあった男性の遺体を遺棄したとして、５０歳の男が逮捕された事件で、県警は２０日、捜査員２５人体制で捜索を行いました。 捜索が行われたのは、伊勢崎市長沼町の利根川の河川敷です。埼玉県本庄市のパート従業員、新井雅尚容疑者（５０）はことし３月、伊勢崎市の利根川の河川敷に同僚だった前橋市富士見町石井のパート従業員、小渕和則さん（当時５９）の遺体を遺棄した疑いで逮捕、