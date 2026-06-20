今月の環境月間に合わせ、高崎市のゴミ処理施設でイベントが開かれ、来場者が環境への理解を深めました。 環境フェアは、去年２月、高崎市高浜町に完成した高浜クリーンセンターで開かれました。 高崎市では６月の「環境月間」に合わせて市民に環境について関心と理解を深めてもらおうと、毎年イベントを開催しています。２０日はイベントに合わせてセンターの施設見学も行われました。来場者は１度に５トン