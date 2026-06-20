６月20日（日本時間21日）にメキシコのモンテレイで開催されるチュニジア戦。第１戦を終えて勝点１の日本にとって、この２戦目はグループステージの行方を大きく左右する一戦となる。チュニジアを下して勝点４にしてこそ、オランダ戦のドローが活きてくる。勝点４を積み上げられれば決勝トーナメント進出は現実味を帯びるが、引き分け以下に終われば状況は一変する。最終戦の相手は不気味なスウェーデンだ。チュニジア戦を落