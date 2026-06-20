夏に必要不可欠なエアコンの節電など、エコ活動への取り組みを呼びかけるＰＲイベントが開かれました。 県は、今月からエアコンの設定温度の調節やペットボトルの分別などエコ活動への取り組みを呼びかける「みんなでエコアクション！キャンペーン」を始めています。 ２０日、広島駅で開かれたＰＲイベントでは、サンフレッチェ広島のアンバサダー森粼浩司さんが車を電気自動車に変えたことなど自身のエコ活