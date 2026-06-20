庄原市の国営備北丘陵公園で、保育園児が梅もぎと梅ジュースづくりにチャレンジしました。 元気に声をあげているのは庄原北保育所の年長さん１３人。昔ながらの梅もぎを体験しました。 その後、さとやま屋敷に移動したこどもたちは、梅ジュースつくりにもチャレンジ。 消毒のために１～２分ほど茹でて、ほんのり黄色くなった梅をうちわで冷ましたあと、瓶の中へきれいに並べました。 園児「甘酸っぱくて