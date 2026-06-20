天皇皇后両陛下は、さきほど2か国目の公式訪問先であるベルギーに到着されました。天皇皇后両陛下は、現地時間の20日午前11時半すぎ、ベルギー・ブリュッセルのメルスブルク軍用空港に政府専用機で到着されました。両陛下は機内からタラップの上に姿を見せるとラッパ隊による演奏を聞かれました。空港には、ベルギーのフィリップ国王夫妻の長女で、皇太子のエリザベート王女が出迎え、両陛下はにこやかに言葉を交わされました。王