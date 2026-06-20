南魚沼市清水瀬の山中で20日午前11時半すぎ、登山をしていた新潟市の50代男性がクマに襲われケガをしました。 ケガをしたのは新潟市に住む50代の男性です。 男性は南魚沼市清水瀬の山中を2人で登山していたところ、午前11時半すぎ草むらから飛び出してきたクマに襲われました。 男性は右手を噛まれたほか胸部をひっかかれるなどしてケガをしましたが、自力で下山。その後、消防に「クマにかまれたりしてケガをした」と通報し、病