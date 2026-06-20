女優・波瑠が１７日、３５歳の誕生日を迎えた。多数の祝福メッセージが届いたようで、「今年もお祝いのメッセージたくさんありがとうございました！」とＳＮＳで感謝をつづった。また「最近食べたご馳走とか、いただいた可愛い花束と、楽しかったお友達とのカルタなどの写真です」と近影や愛犬、花束などの写真も公開。フォロワーからは「おめでとうございます」という声をはじめ、「幸せな一年に」「素敵な一年になりますよう