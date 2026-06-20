◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト６―×８広島＝雨天コールドゲーム＝（２０日・神宮）敗戦の中でルーキーの活躍が光った。ドラフト１位ルーキーの松下歩叶（法大）が「５番・三塁」で先発。２安打を放ち、プロ初のクリーンアップで期待に応えた。２回の第１打席こそ中飛に終わったが、４回は中越え二塁打を放ってオスナの左越え２ランにつなげた。６回１死でも左前打を放つと、オスナが２打席連続となる中越え２ラン。得点に