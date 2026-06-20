◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）巨人が接戦を制し、阪神との同率首位に再浮上した。首位で前日１９日にリーグ戦を再開したが、黒星スタートで３位に転落。阪神、ヤクルトと０・５ゲーム差で迎えたこの日はヤクルトが敗れ、阪神は中止となった。先発・ウィットリーは序盤から好投を続け、８回２死まで無安打投球。村松に中前打を許し、あと４人でノーヒットノーラン達成は逃したが、７回２／３を１