元日向坂４６の女優・齊藤京子が２０日、都内で初主演映画「恋愛裁判」（深田晃司監督）のブルーレイ＆ＤＶＤ発売記念トークイベントを行った。アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のセンターを務める女性が「恋愛禁止ルール」を破ったことで裁判にかけられる物語。２０２４年４月に日向坂４６を卒業し、翌５月から東宝芸能に所属して最初の仕事がこの映画だった。「またアイドルになれて、うれしかったけど、アイド