◆ラグビースーパーラグビー・パシフィック（ＳＲＰ）決勝ハリケーンズ―チーフス（２０日、ウェリントン）スーパーラグビー・パシフィック（ＳＲＰ）決勝は、ハリケーンズがチーフスを６０―５で下して優勝。２０１６年以来、１０年ぶりの王者に輝いた。ロックのワーナー・ディアンズが先発し、後半１４分までプレー。日本代表選手としては、２０１５年のＳＨ田中史朗氏（ハイランダーズ）以来２人目、先発（出場）しての