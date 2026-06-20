◆パ・リーグオリックス０―４西武（２０日・京セラＤ）西武先発・隅田知一郎投手が９回３安打２四球無失点で６勝目。今季２度目の完封勝ちを飾った。「キャッチボールの段階からいつもと感覚が違っていて、試合前は調子が良くなかった」と本調子ではないながら、初回先頭の西川に左前安打を打たれるも、計３人を８球で片付ける立ち上がり。以降は６回まで無安打無四球投球を続けた。７回２死から太田にこの日初めての四球