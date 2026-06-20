【モデルプレス＝2026/06/20】FRUITS ZIPPERの松本かれんとCUTIE STREETの桜庭遥花のユニット・PiKi（読み：ピキ）が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】話題のユニット、フリル揺れるピンク衣装で観客虜に◆PiKi、キュート衣装でパフォーマンスFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETが所属するアソビシステムのアイドルプロジェク