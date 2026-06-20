電動キックボードシェアリングサービス「LUUP（ループ）」の利用者が絡む死亡事故が2026年6月2日、東京都北区の路上で発生した。このニュースが報じられるや否や、SNS上には悲痛な声とともに、「起きるべくして起きた」と、どこか冷ややかな反応があふれ返った。ロビー活動による法改正と急速な普及都心部を中心に爆発的に普及し、今や街の風景の一部となったエメラルドグリーンの電動キックボード。LUUPは「街じゅうを『駅前化』