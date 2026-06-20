■全国の21日（日）の天気20日は梅雨前線が北上して全国的に雲が多く、西日本や東日本を中心に広く雨となっています。このため、北陸と東北南部で梅雨入りが発表されました。北陸では平年より9日遅く、東北南部は平年より8日遅い梅雨入りです。21日は、梅雨前線が西・東日本の南岸にのび、夜にかけて南下する見込みです。一方、日本海を低気圧が東へ進むでしょう。九州から関東では、朝にかけて雨が降りますが、昼頃にはやむ所が多