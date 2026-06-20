「一般戦」（２０日、平和島）優出を決めた吉村誠（３６）＝静岡・１０５期・Ａ１＝が、仕上がりに自信を持っている。「足は一番良かったですね。ターンしてからの押しがかなり良かった。掛かりと押しがいいですね。直線も、自分が思っているよりいい。中堅上位はあると思うし、トータルなら今節で上の方。現状でも十分だし、かなり満足しています」と胸を張っていた。２１日の４号艇での優勝戦を見据えては「もうゆっくりし