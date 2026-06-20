◇セ・リーグヤクルト6―8広島（2026年6月20日神宮）ヤクルトは7回降雨コールドで逆転負けも、主砲・オスナに2打席連続弾が飛び出した。試合前時点で打率・226、3本塁打と苦しんでいた中で、4回に神宮では4月19日以来の本塁打となる左越え4号2ラン。4点をリードされた6回にも2点差に迫る中越え5号2ランを放ち「状態は上向き。ここ数日間で練習だったり、試合でもスイングの状態がよくなっている」とうなずいた。悔し