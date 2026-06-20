◇セ・リーグ巨人1―0中日（2026年6月20日東京D）巨人は単独首位陥落から一夜で阪神との首位タイに再浮上した。巨人はナイターで行われた前日19日のカード初戦で中日に敗れ、単独首位から3位に後退。ナイター翌日のデーゲームとなったこの日、中日を1―0で下した。試合後、阪神と首位タイだったヤクルトが敗れて3位に転落。阪神はナイターで予定されていたDeNA戦（横浜）が雨天中止となり、阪神と巨人が勝率.547で並ん