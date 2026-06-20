NHKの「エース級」女子アナウンサーが、次々と話題を振りまいている。この日、廣瀬智美アナウンサーが同局を退局し、巨人の球団職員になると、同球団関係者が明かした。廣瀬アナは「ニュースウオッチ9」や「サンデースポーツ」のキャスターを務めており、五輪の実況などを行った実力派。3月までは「NHKのど自慢」の司会も務めていた、看板局アナともいえる存在だった。NHKの女子アナウンサーをめぐっては、3月末で和久田麻由子アナ