南魚沼市で20日正午前、50代の男性が登山中にクマに襲われ、ケガをしました。警察や消防によると20日午前11時45分ごろ、新潟市に住む50代の男性が南魚沼市清水瀬の丹後山で仲間と登山をしていたところ、体長約1メートルの熊一頭に遭遇。男性は右手をかまれたほか、胸部をひっかかれケガをしました。その後、自力で下山し男性と一緒に登山をしていた仲間が消防へ通報しました。男性は南魚沼市内の病院で治療を受け、命に別条