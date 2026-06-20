三重県出身でサッカーの浅野拓磨選手による、子どもたちを対象にしたサッカー大会が20日に始まりました。 【写真を見る】「サッカーを楽しんで」 浅野拓磨選手が子どもを対象にしたサッカー大会「ASANO CUP 2026」開催 自身の出身地の三重・菰野町で21日まで このサッカー大会「ASANO CUP 2026」は、前回のワールドカップ日本代表で、現在スペインで活躍する浅野拓磨選手が、自身の出身地、