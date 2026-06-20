鮮烈な大会初ゴールもおごらず、第2節を見据える。日本代表のMF中村敬斗(スタッド・ランス)が19日、北中米ワールドカップのグループリーグ第2節・チュニジア戦を前に取材に応じた。グループリーグ突破へ向けて重要な一戦を翌日に控え、「必ず勝ちが必要な一戦だと思う。勝利を目指して頑張りたい」と力強く意気込みを語った。日本は初戦のオランダ戦で2度のビハインドを追いつき、2-2の引き分けで勝ち点1を獲得。中村自身もチ