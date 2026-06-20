アビスパ福岡は20日、北嶋秀朗氏(48)がトップチームコーチに就任したと発表した。同氏は今月3日に監督を務めていたクリアソン新宿から契約解除が発表になっていた。クラブを通じ「監督の塚原さんにお声がけいただき、このご縁をいただきました。私自身、とても苦しい時期に手を差し伸べていただきました。そのご期待に応えるためにも、塚原監督とともにアビスパ福岡の勝利のため全力を尽くしたいと思っています」とコメントし