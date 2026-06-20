松本山雅FCは20日、複数選手の加入および移籍を発表した。5選手を獲得した。藤枝MYFCからMF金子翔太(31)が完全移籍、愛媛FCからFW田口裕也(25)が完全移籍、同じく愛媛からFW佐藤亮(28)が期限付き移籍、いわきFCからMF村上陽斗(23)が完全移籍、FC東京からGK小林将天(20)が育成型期限付き移籍で加入する。移籍するのはMF村越凱光(24)で、テゲバジャーロ宮崎に完全移籍する。飯塚高から2020年に加入した同選手は、JFLの青森への