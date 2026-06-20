気象台は、20日午後6時22分に、レベル３大雨警報を越谷市に発表しました。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■川口市●レベル３大雨警報■草加市●レベル３大雨警報■越谷市●レベル３大雨警報【発表】