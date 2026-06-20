【パリ＝市川大輔】鈴木農相は１９日、フランス・パリ郊外にある大型スーパーを訪れ、日本産米を中心に日本食の魅力をアピールした。輸出拡大に向けた取り組みの一環で、鈴木氏は「おいしいと言ってくれたので、広がる可能性は見えている」と手ごたえを口にした。訪れたのは仏スーパーマーケット大手カルフールの店舗。日本食フェアが企画され、普段は取り扱っていない日本産米を使った弁当などを期間限定で販売している。鈴木