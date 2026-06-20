第18回現代龍馬学会で講演する知野文哉さん＝20日午後、高知市勝海舟を討ち取ろうと訪ねた坂本龍馬が、思想に感銘を受けて弟子入り―。龍馬の大胆さと懐の深さを物語るこうした逸話は、勝海舟の誇張により伝えられたものではないかとする研究成果が20日、高知市の県立坂本龍馬記念館で披露された。15年にわたり龍馬史を研究してきた東京都のTBS社員知野文哉さん（58）が、同日開催の第18回現代龍馬学会で「龍馬伝をクリーニン