俳優の山田裕貴が20日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜後3：00〜4：00※関西ローカル）に登場。初めて直筆手紙を送った芸能人を明かした。【写真】若かりし頃の明石家さんまを熱演した山田裕貴番組は、MCの明石家さんまが7月1日に誕生日を迎えるのを受けて「祝お誕生日！明石家さんまのなにをみとんねん！」と題した特別企画を届けた。そんな中、神対応エピソードをどうしても伝えたいという山田がVTR出