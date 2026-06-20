「植村直己冒険賞」の授賞式で写真に納まる小坂薫平さん＝20日午後、兵庫県豊岡市自然を舞台に活躍した個人や団体に贈られる「植村直己冒険賞」の2025年の授賞式が20日、植村さんの出身地、兵庫県豊岡市で開かれ、素潜りで巨大魚を突く「スピアフィッシャー」の小坂薫平さん（30）が受賞した。100キロを超えるイソマグロをもり一つで仕留めたことが評価され、小坂さんは「支えてくれる仲間のおかげ」と喜びを語った。選考委員