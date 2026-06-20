愛知県蒲郡市のテーマパーク「ラグナシア」で6月20日、夏のプール営業が始まりました。ラグナシアには最大1mの波が出る「ジョイアマーレの浜辺」や、去年誕生したキッズプール「くじらさんのスプラッシュガーデン」など6種類のプールがあります。20日は小雨が降る天気となりましたが、親子連れなどが元気に遊んでいました。プールは6月28日までは土日のみで、7月4日から