東北は南部を中心に梅雨入り早々の大雨あすの東北は激しい雨が降り、南部を中心に梅雨入り早々の大雨になりそうです。北陸も、今夜からあす朝にかけて大雨に警戒してください。東海や関東は、昼ごろまで雨の残る所があり、明け方までは局地的な雷雨があるかもしれません。【CGで見る】東北は梅雨入り早々の大雨に警戒西日本の日中は日が差す時間も一方、西日本の雨は明け方までの所が多く、日中は太平洋側を中心に日が差す時間も