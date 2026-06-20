横浜地方気象台は２０日、大雨や落雷などに関する気象解説情報を発表した。神奈川県内では２１日昼前にかけて、低い土地の浸水や河川の増水に注意するよう呼びかけている。東部では土砂災害に対する注意も必要としている。気象台によると、低気圧が日本海を東へ進み、前線が関東甲信地方を通過する見込み。その影響で県内は大気の状態が不安になり、警報級の大雨になる可能性もある。２１日午前中に雷を伴って１時間に３０ミ