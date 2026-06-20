ボートレースびわこの「大阪スポーツ杯争奪第３１回におの湖賞」は２０日、予選２日目が行われた。坂野さくら（２９＝福井）はこの日の４Ｒ、４コースからコンマ０９の好Ｓを決め、まくり一撃でシリーズ初白星。「良かったです！。Ｓはいつもより見え方が突っ込むんで恐いんですけど、集中していきたい。（舟足は）どっちかというと伸び寄りで、乗り心地は悪くない。前検から乗りやすくて、前操の烏野（賢太）さんのペラその