大谷翔平からホームランを打った “歴代”球児…伝説の記者会見… ビリー隊長に、社会現象となったタマちゃん、風太の今とは!? ©テレビ東京 テレ東では、6月21日（日）夜6時30分から「あの歴代さんは今？衝撃のイッキ見映像SHOW」を放送します。スタジオにはMC：せいや（霜降り明星）のほか“歴代にまつわる”ゲストが登場。“歴代”ぐんま大使の中山秀征、“歴代”戦隊シリーズへの出演者で