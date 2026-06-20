6月になり、東京もようやく梅雨入りしたそうです。しとしと降る雨を室内から眺めているのは楽しいものですが、この時期はやはりお出かけはちょっと億劫になりがちです。自宅でゆっくり過ごしたいけれど、なんとなく気分転換はしたい……そんなときは、ノンアル飲料とお気に入りのおつまみを用意して、おうち時間を少し特別にしてみませんか? 友人を招いてホームパーティを楽しむのも良し、一人でゆっくり過ごすのも良しです。「の