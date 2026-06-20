3月29日にアイドルグループ「おちゃメンタル☆パーティー」を卒業した下谷あゆが19日にInstagramを更新。浴衣姿を披露すると、ファンから「綺麗で色っぽい」「可愛い」といった反響が寄せられた。【写真】着てないかと思った！174cm高身長女子、大胆な水着姿！アイドル時代から身長174cmの高身長女子としてアイドルシーン、グラビアでも活動していた下谷。そんな彼女が「今年の夏はどんな夏になるかな!?」と投稿したのは自身